Théâtre : rouge cerise Chartres, 18 juin 2022, Chartres.

Théâtre : rouge cerise Chartres

2022-06-18 20:30:00 – 2022-06-19

Chartres 28000

Un conte moderne et rock and roll, qui met en scène un roi perdu sans sa reine, elle-même séquestrée par un duc déjanté, un prince rapeur bon à marier, des princesses dépressives, une marâtre, et un groupe de chercheurs scientifiques qui mettent au point une potion magique permettant de tomber amoureux…

De Gwenaëlle Anglade

http://www.theatredulabyrinthe.com/

