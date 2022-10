Théâtre: ROSE, 1 avril 2023, .

Théâtre: ROSE



2023-04-01 16:00:00 – 2023-04-01

« Rose a 9 ans. Elle est fille unique. Elle habite une grande maison en pierre grise avec des balcons en pierres grises, des fenêtres à petits carreaux et un grand jardin vert et blanc entretenu par un jardinier. » Et puis un jour… Rose raconte avec tendresse le passage de l’enfance à l’adolescence et ses tumultes: les relations parfois complexes entre mère et fille, le besoin de se chercher dans la contradiction… Il est parfois plus doux de se dire les mots à travers le masque!

Gratuit pour les moins de 12 ans.

dernière mise à jour : 2022-10-04 par