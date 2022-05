Théâtre : Room Le Havre, 27 mai 2022, Le Havre.

Théâtre : Room Le Havre

2022-05-27 20:30:00 – 2022-05-27

Le Havre Seine-Maritime

Cie du Hanneton / James Thierrée

La chambre des secrets

Les spectacles de James Thierrée ne ressemblent à aucun autre, à la croisée du théâtre, du cirque et de la poésie. Pour cette nouvelle création, l’artiste a d’abord imaginé un lieu. ROOM, une pièce au plafond haut, aux murs épais et au plancher craquant. Une boîte blanche où tout sera possible, un lieu brut et habité où il invite la musique et le geste à se découvrir. Les treize artistes qu’il convie dans sa ROOM sont autant musiciens que danseurs ou circassiens, artistes singuliers et virtuoses réunis pour jouer de leurs instruments tout en jouant avec leurs instruments.

Épurer, exalter, partager… La musique et le mouvement se mettent à nu, face public, dans un grand moment de fête à vivre portes et fenêtres ouvertes.

Après le spectacle, rencontre au Fitz avec James Thierrée.

A partir de 10 ans.

Durée : 1h30

Tarif : 33€

+33 2 35 19 10 20 https://www.levolcan.com/saison/2122/room

Le Havre

