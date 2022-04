Théâtre : “Roméo et Suzette” – Samedi 23 avril Salle des fêtes Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Théâtre : “Roméo et Suzette” – Samedi 23 avril Salle des fêtes, 23 avril 2022, Fenouillet. Théâtre : “Roméo et Suzette” – Samedi 23 avril

Salle des fêtes, le samedi 23 avril à 20:30

Elle parle d’aujourd’hui mais aussi d’avenir par le biais de chansons, pour quelques-unes d’entre elles réécrites en goguettes, et des goguettes de goguettes. Ils administrent sans délai leur vaccin contre la mélancolie, donnent une bouffée d’oxygène et nous décon-finent le cerveau par leur peps et leur enthousiasme. Presque pas de fake-news mais de l’amour et du frisson. Réservation à l’accueil de la mairie 05 62 75 89 75 ou en remplissant le [formulaire en ligne](https://www.fenouillet.fr/evenement/theatre-romeo-et-suzette/)

Renseignements

Après tant de retenue et de confi-nement, Suzette a décidé de tout vous dire… Salle des fêtes 18 Rue de l’Église, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T20:30:00 2022-04-23T23:00:00

