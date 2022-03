Théâtre “Roméo et Juliette” Sens, 15 avril 2022, Sens.

Théâtre “Roméo et Juliette” Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi Sens

2022-04-15 20:30:00 – 2022-04-15 22:15:00 Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi

Sens Yonne

17 21 EUR « Des fatales entrailles de ces races rivales sont nés deux amoureux sous une mauvaise étoile » William Shakespeare

Sommes-nous les jouets de la Fortune ou pouvons-nous avoir une emprise sur notre Destin ?

Des artistes multidisciplinaires (violoncelle, guitare, accordéon, chant, danse, combat) s’emparent du mythe de Roméo et Juliette pour embarquer les spectateurs au cœur d’un foisonnement de passion où se côtoient grivoiserie et poésie, comédie et tragédie, réalisme et fantastique.

Adaptation et mise en scène : Manon Montel

Avec : Xavier Berlioz, Jean-Baptiste des Boscs, Claire Faurot, Manon Montel, Léo Paget et Thomas Willaime.

Musiques originales : Samuel Sené et Jean-Baptiste des Boscs

Chorégraphies : Claire Faurot

Combat : Léo Paget

Costumes : Madeleine Lhopitallier

Photos : Philippe Hanula

Compagnie Chouchenko

Durée 1h35

Réservations sur place ou par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 12h au Théâtre Municipal de Sens.

contact@theatre-sens.fr +33 3 86 83 81 00 http://www.theatre-sens.fr/

dernière mise à jour : 2022-02-09 par