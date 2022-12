Rêveries Théâtre Romain Rolland Villejuif Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Villejuif

Rêveries Théâtre Romain Rolland, 15 février 2023, Villejuif. Rêveries 15 – 17 février 2023 Théâtre Romain Rolland

Plein tarif: 23€ tarif réduit: 19€ tarif mini: 14€

Théâtre de la Jacquerie – Juliet O’Brien handicap moteur mi Théâtre Romain Rolland 18 Rue Eugène Varlin, 94800 Villejuif Villejuif 94800 Val-de-Marne Île-de-France Quels rêves de jeunesse ont bercé les seniors d’aujourd’hui ? De quel œil les anciens voient-ils la jeune génération? Nourrie de ses rencontres avec des personnes âgées – combattants de la vie que l’on entend si peu – Juliet O’Brien les interroge sur leurs rêves, les obstacles qu’ils ont surmontés pour les réaliser, leurs regrets comme leurs espoirs. Après « Dans tes rêves », qui portait la parole des adolescents, et « Je rêve pour toi », qui adoptait le point de vue de leurs parents et professeurs, le cycle des rêves s’achève avec « Rêveries » et ses récits chargés d’Histoire, comme un pas de côté pour mieux comprendre notre temps, avec toute la tendresse, la sensibilité et l’optimisme dont Juliet O’Brien sait faire preuve.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T19:00:00+01:00

2023-02-17T21:45:00+01:00 J O’Brien

Lieu Théâtre Romain Rolland Adresse 18 Rue Eugène Varlin, 94800 Villejuif Ville Villejuif

