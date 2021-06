AubussonAubusson Aubusson Aubusson Aubusson, Creuse Théâtre : Robins expérience Sherwood Aubusson Aubusson AubussonAubusson Catégories d’évènement: Aubusson

Creuse

Théâtre : Robins expérience Sherwood Aubusson Aubusson, 26 juin 2021-26 juin 2021, AubussonAubusson. Théâtre : Robins expérience Sherwood 2021-06-26 21:00:00 21:00:00 – 2021-06-26 23:00:00 23:00:00

Aubusson Creuse Aubusson Creuse 16 Avenue des Lissiers Scène nationale Aubusson Aubusson Ile de Juillet à 21h. Tarif de 8 à 15 € – A partir de 14 ans.

Places limitées, inscription au 05 55 83 09 09 Robins avec un S car il sera question de plusieurs héros dans ce spectacle ! Qui sont ces chevaliers des temps modernes qui prennent aux riches pour rendre aux pauvres ? Qui sont ces nouveaux héros ? Se poser la question du mythique et populaire Robin des bois aujourd’hui c’est raconter des histoires d’héroïsme au quotidien… infos@snaubusson.com +33 5 55 83 09 09 http://www.snaubusson.com/ Robins avec un S car il sera question de plusieurs héros dans ce spectacle ! Qui sont ces chevaliers des temps modernes qui prennent aux riches pour rendre aux pauvres ? Qui sont ces nouveaux héros ? Se poser la question du mythique et populaire Robin des bois aujourd’hui c’est raconter des histoires d’héroïsme au quotidien… Ile de Juillet à 21h. Tarif de 8 à 15 € – A partir de 14 ans.

Places limitées, inscription au 05 55 83 09 09

Détails Catégories d’évènement: Aubusson, Creuse Étiquettes évènement : Autres Lieu Aubusson Aubusson Adresse Ville AubussonAubusson lieuville 45.95522#2.17257