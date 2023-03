ACTU-EXPO DEGAS-MANET Théâtre Robert-Manuel Plaisir Catégories d’Évènement: Plaisir

ACTU-EXPO DEGAS-MANET Vendredi 14 avril, 10h00 Théâtre Robert-Manuel Tarif unique : 8€ Cette Conférence projection animée par Marie-Agnès Renaud, guide conférencière nous fera découvrir l'exposition qui se tient au musée d'Orsay, du 28 mars au 23 juillet 2023.

Entre ressemblance et contraste le parcours de cette exposition fait dialoguer les œuvres de ces deux artistes qui se distinguent par la singularité de leur art au cœur de la vague impressionniste. Théâtre Robert-Manuel 78370 Plaisir

2023-04-14T10:00:00+02:00 – 2023-04-14T12:00:00+02:00

