Rencontre littéraire avec Rachid Benzine Théâtre Robert-Manuel Plaisir Catégories d’Évènement: Plaisir

Yvelines

Rencontre littéraire avec Rachid Benzine Théâtre Robert-Manuel, 28 mars 2023, Plaisir. Rencontre littéraire avec Rachid Benzine Mardi 28 mars, 14h30 Théâtre Robert-Manuel

Entrée : 8€

Rachid Benzine écrivain, nous parlera de l’ensemble de son œuvre Islamologue, enseignant, chercheur associé au fonds Paul Ricoeur, il est l’auteur de nombreux essais. Théâtre Robert-Manuel 78370 Plaisir Les Gâtines Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France Il se fait connaître en tant que romancier dès 2019 avec « Lettre à Nour », un magnifique dialogue épistolaire entre un père et sa fille partie faire le djihad. En faisant un pas de côté avec la fiction, Rachid Benzine approfondit les thématiques de la religion. En 2020, il publie un très émouvant roman « Ainsi parlait ma mère » puis il publie en 2022 « Dans les yeux du ciel », un livre féministe et politique bouleversant. Avec son roman « Voyage au bout de l’enfance » publié la même année, il raconte, avec délicatesse, le cauchemar éveillé d’un jeune garçon lucide et courageux qui suivra ses parents radicalisés dans un camp en Syrie. Là encore, Rachid Benzine livre un texte à fleur de de peau d’une grande humanité. Venez nombreux le rencontrer et échanger avec lui.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T14:30:00+02:00

2023-03-28T16:30:00+02:00

