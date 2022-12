Conférence «Evolution du Street Art » Théâtre Robert-Manuel Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

Conférence animée par Marie-Pascale Proffit, Guide conférencière, diplômée de l’Ecole du Louvre Théâtre Robert-Manuel 78370 Plaisir Les Gâtines Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France L’art urbain est un mode d’expression et un mouvement artistique qui s’est développé à la fin du XXème siècle. Art éphémère, il s’offre aux passants attentifs, gratuitement dans les rues et sur les murs de nos villes. Les artistes rivalisent d’ingéniosité et d’humour pour transformer le monde au moyen de pochoirs, collages, graffitis ou fresques monumentales peintes à la bombe aérosol. Venez vous laisser surprendre par ces œuvres inattendues, poétiques ou polémistes qui ont investi l’espace public.

