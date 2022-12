Actu-expo Gérard GAROUSTE Théâtre Robert-Manuel Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

Yvelines

Actu-expo Gérard GAROUSTE Théâtre Robert-Manuel, 13 janvier 2023, Plaisir. Actu-expo Gérard GAROUSTE Vendredi 13 janvier 2023, 10h00 Théâtre Robert-Manuel

8€

Le Musée d’Art moderne de Paris expose en cet automne 2022 une grande rétrospective de l’un des plus importants peintres contemporains français, Gérard GAROUSTE Théâtre Robert-Manuel 78370 Plaisir Les Gâtines Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France Cette Conférence nous fera découvrir l’exposition qui s’est tenue cet automne 2022 au Musée d’Art moderne de Paris. Une grande rétrospective de l’un des plus importants peintres contemporains français, Gérard GAROUSTE : peintures, sculptures, installations jalonnent la vie du peintre. Loin des avant-gardistes iconoclastes, il défend résolument la figuration dans un imaginaire biblique, mythique, ou littéraire. Il s’inspire ainsi de la Torah, de l’Enfer de Dante, de Don Quichotte, de Gargantua … Un retour aux sources en somme, et un beau métier classique de peintre de chevalet, mais ses œuvres, parfois inquiétantes, éveillent en nous réflexion ou perplexité, non sans humour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T10:00:00+01:00

2023-01-13T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Plaisir, Yvelines Autres Lieu Théâtre Robert-Manuel Adresse 78370 Plaisir Les Gâtines Ville Plaisir lieuville Théâtre Robert-Manuel Plaisir Departement Yvelines

Théâtre Robert-Manuel Plaisir Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plaisir/

Actu-expo Gérard GAROUSTE Théâtre Robert-Manuel 2023-01-13 was last modified: by Actu-expo Gérard GAROUSTE Théâtre Robert-Manuel Théâtre Robert-Manuel 13 janvier 2023 plaisir Théâtre Robert-Manuel Plaisir

Plaisir Yvelines