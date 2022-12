Conférence « Comment pourrons-nous vivre la ville de demain ? » Théâtre Robert-Manuel, 12 janvier 2023, Plaisir.

Conférence « Comment pourrons-nous vivre la ville de demain ? » Jeudi 12 janvier 2023, 14h00 Théâtre Robert-Manuel

8€

Conférence animée par Emelyne Bailly – Docteur en urbanisme et Dorothée Marchand – Chercheur en psychologie sociale et environnementale

Théâtre Robert-Manuel 78370 Plaisir Les Gâtines Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France

La ville apparaît de plus en plus vulnérable face aux changements globaux (changement climatique, érosion de la biodiversité, crises sociales et politiques). Cela concoure à accentuer les vulnérabilités individuelles et sociales, son habitabilité est mise en cause. Pour penser la ville de demain, il importe donc de revenir sur les enjeux de son habitabilité et de sa qualité de vie. Les recherches que nous menons nous permettent d’explorer les dimensions de la qualité urbaine sous un angle non seulement urbain, mais aussi psychologique. Cette conférence s’intéressera aux enjeux urbains pour envisager la vivabilité et la qualité de la ville de demain.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-12T14:00:00+01:00

2023-01-12T16:00:00+01:00