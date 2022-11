Conférence «Le Duc du Maine, fils préféré de Louis XIV » Théâtre Robert-Manuel Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

Conférence «Le Duc du Maine, fils préféré de Louis XIV » Théâtre Robert-Manuel, 10 décembre 2022, Plaisir. Conférence «Le Duc du Maine, fils préféré de Louis XIV » Samedi 10 décembre, 14h30 Théâtre Robert-Manuel Conférence animée par Pierre-Louis Lensel – Historien – écrivain Théâtre Robert-Manuel 78370 Plaisir Les Gâtines Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France Le Duc du Maine (1670-1736), figure importante du règne de son père Louis XIV, et de la Régence, n’a pas laissé le souvenir qu’il mérite. Ce prince dont de nombreux contemporains ont souligné la culture, la séduction et la fidélité, a aussi été l’objet d’incessants sarcasmes en raison de sa bâtardise, de sa claudication, et de sa quête fébrile de reconnaissance. Retracer son parcours romanesque, marqué par une extraordinaire ascension suivie d’une chute vertigineuse, c’est se plonger dans les fastes de la Cour de France au Grand Siècle, mais aussi s’intéresser aux préjugés d’une société rigide et parfois sans merci.

