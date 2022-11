Venise au fil de ses vies Théâtre Robert-Manuel Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

Yvelines

Venise au fil de ses vies Théâtre Robert-Manuel, 29 novembre 2022, Plaisir. Venise au fil de ses vies Mardi 29 novembre, 14h30 Théâtre Robert-Manuel

8€

cette conférence vous invitera à découvrir un peu des vies successives de Venise. Théâtre Robert-Manuel 78370 Plaisir Les Gâtines Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France « Venise au fil de ses vies du XVème au XVIIIème siècle » par Elisabeth Crouzet-Pavan – Historienne médiéviste, Ecrivaine, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne, spécialiste de l’histoire de l’Italie et tout particulièrement de Venise. Que disent les visiteurs de passage à Venise autour de 1500, Que disent-ils autour de 1700 ? Grâce aux images que leurs récits projettent – et qui souvent rejoignent celles de l’art vénitien,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-29T14:30:00+01:00

2022-11-29T15:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Plaisir, Yvelines Autres Lieu Théâtre Robert-Manuel Adresse 78370 Plaisir Les Gâtines Ville Plaisir lieuville Théâtre Robert-Manuel Plaisir Departement Yvelines

Théâtre Robert-Manuel Plaisir Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plaisir/

Venise au fil de ses vies Théâtre Robert-Manuel 2022-11-29 was last modified: by Venise au fil de ses vies Théâtre Robert-Manuel Théâtre Robert-Manuel 29 novembre 2022 plaisir Théâtre Robert-Manuel Plaisir

Plaisir Yvelines