Actu Expo » Edvard Munch » Théâtre Robert-Manuel Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

Yvelines

Actu Expo » Edvard Munch » Théâtre Robert-Manuel, 25 novembre 2022, Plaisir. Actu Expo » Edvard Munch » Vendredi 25 novembre, 10h00 Théâtre Robert-Manuel

8€

Cette Conférence nous fera découvrir l’exposition qui se tient au musée d’Orsay, jusqu’au 20 janvier 2023 Théâtre Robert-Manuel Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France Exposition qui propose une importante rétrospective de l’œuvre du peintre norvégien Edvard Munch. Sa notoriété n’est en effet pas réductible à son célèbre tableau « Le cri ».

Sous le titre : « un poème de vie, d’amour et de mort », l’exposition nous fait découvrir à travers une centaine d’œuvres, ce maître tourmenté de la peinture, à l’instar de son contemporain Vincent Van Gogh.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T10:00:00+01:00

2022-11-25T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Plaisir, Yvelines Autres Lieu Théâtre Robert-Manuel Adresse Plaisir Ville Plaisir lieuville Théâtre Robert-Manuel Plaisir Departement Yvelines

Théâtre Robert-Manuel Plaisir Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plaisir/

Actu Expo » Edvard Munch » Théâtre Robert-Manuel 2022-11-25 was last modified: by Actu Expo » Edvard Munch » Théâtre Robert-Manuel Théâtre Robert-Manuel 25 novembre 2022 plaisir Théâtre Robert-Manuel Plaisir

Plaisir Yvelines