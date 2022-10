Rencontre avec Eric Fottorino, journaliste, romancier et essayiste Théâtre Robert-Manuel Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

Rencontre avec Eric Fottorino, journaliste, romancier et essayiste
Lundi 10 octobre, 14h00
Théâtre Robert-Manuel

Ancien directeur du Monde, Eric Fottorino est journaliste et auteur de plusieurs ouvrages primés. Venez le rencontrer et échanger avec lui. Théâtre Robert-Manuel Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France Éric Fottorino a été grand reporter au journal Le Monde, et à partir de 2006, directeur de la rédaction. Il quitte le journal en 2010. En 2014, paraît le premier numéro de l’hebdomadaire Le 1 qu’il a créé. Y participent des écrivains, des cinéastes, des historiens. Il lance ensuite le magazine America et la revue Zadig, un trimestriel, consacrée à la France d’aujourd’hui. Romancier et essayiste, il a publié de nombreux romans. Ses deux derniers : Dix-sept ans en 2019, un roman touchant écrit avec beaucoup de sensibilité et Mohican en octobre 2021, magnifique ouvrage sur l’évolution du monde agricole.

2022-10-10T14:00:00+02:00

2022-10-10T16:30:00+02:00

