« On me prenait pour une surréaliste. Ce n’est pas juste. Je n’ai jamais peint de rêves. Ce que j’ai représenté était ma réalité ».

Frida Kahlo a marqué l’histoire de l’art en devenant l’artiste mexicaine la plus populaire du 20e siècle. Entretenant des liens conflflictuels avec les surréalistes français (Char, Breton, Aragon…), la femme pasionaria et la femme artiste ne font qu’une, livrant un constant combat social, intellectuel et pictural.

Claire Vernay, Aurélien Holl et Stephen Binet illustrent en mots et en musique l’univers intellectuel et poétique du Paris des années 30.

Avec Claire Vernay, lecture et chant, Stephen Binet, piano et Aurélien Holl, guitariste

