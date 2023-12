KESSEL, LA LIBERTE A TOUT PRIX THEATRE RIVE GAUCHE Paris, 29 décembre 2023, Paris.

ET TOUT LE MONDE S’EN FOUT – Le syndrome de MichelMalgré le succès interplanétaire du premier spectacle Et tout le monde s’en fout , le monde ne va toujours pas bien. Qu’est-ce qui fait que l’on a autant de mal à faire bouger les lignes ? C’est le mystère que va tenter de percer Lexa dans ce nouveau spectacle.Avant de pouvoir reconstruire un monde meilleur, encore faut-il accepter de le déconstruire ! Mais ce serait bien plus simple sans ce mystérieux syndrome de Michel…

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 20:30

Réservez votre billet ici

PETIT PALAIS DES GLACES 37 Rue du Faubourg du Temple 75010 Paris