KESSEL, LA LIBERTE A TOUT PRIX THEATRE RIVE GAUCHE Paris, samedi 16 mars 2024.

De et mis en scène parMathieu RANNOU Avec Franck DESMEDTDurée : 1h10Genre : Théâtre Contemporain / Seul en scène Un portrait flamboyant de Kessel, l’écrivain aventurier, interprété par l’irrésistible Franck Desmedt.Joseph Kessel, écrivain, grand reporter et aventurier, a traversé le XXe siècle, dont il a été l’infatigable observateur. Explorateur du monde et de la nature humaine, témoin de son temps, il avait une soif de vivre (et de boire) inextinguible. Kessel, la liberté à tout prix est un spectacle qui raconte cette existence hors du commun.NOTE DE L’AUTEUR Kessel, la liberté à tout prix raconte la vie hors du commun de l’écrivain, reporter et académicien Joseph Kessel. Exalté par la vie, par la beauté du monde, il a traversé le XXème. siècle, dont il a été l’infatigable observateur. Il a vu les deux guerres mondiales de près, assisté en Irlande à la libération du joug anglais que les Irlandais attendaient depuis plusieurs siècles, trinqué avec des soldats russes en Sibérie en pleine révolution de 1917, assisté à la montée puis à la chute du nazisme, à la naissance d’Israël, pisté les trafiquants d’esclaves dans la Corne de l’Afrique, trinqué avec Edith Piaf, accompagné ses amis de l’aéropostale et les débuts de l’aviation, trinqué avec Humphrey Bogart, exploré des pays aussi reculés que l’était l’Afghanistan au milieu du siècle, trinqué avec des rois et des présidents, découvert et importé en France les Alcooliques Anonymes… Le spectacle cherche à transmettre le souffle vital de cet homme extraordinaire, le tourbillon qu’a été sa vie.Mathieu RANNOU

