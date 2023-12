KESSEL, LA LIBERTE A TOUT PRIX THEATRE RIVE GAUCHE Paris, 28 décembre 2023, Paris.

Spectacle enfant de 3 à 8 ansQuand deux enfants presque courageux décident d’attendre le Père Noël sur le toit de leur immeuble le 24 décembre, poésie, rêve et rires sont au rendez-vous. Sûr cette année, Arthur et Louise, deux enfants intrépides ou presque, vont enfin rencontrer le Père Noël ! Ils ne peuvent pas le rater car ils ont décidé de l’attendre sur le toit l’immeuble malgré le froid de cette nuit magique. Soudain, une silhouette se dessine… Mais est-ce bien lui qui arrive ? Auteur?: Carole Bellanger Mise en scène?: Carole Bellanger ? Distribution?: Lissa Trocmé et Rémi Goutalier en alternance avec Matthias Guallarano ? Durée?: 50 mn Extraits de presse?: Les deux comédiennes de la Compagnie Scénofolies plongent le public dans un spectacle poétique et magique, qui ne manque pas d’humour! – Figaro.fr Une pièce tendre et optimiste portée par l’énergie communicative et le jeu poilant des deux actrices -Le Paris des lardons ?«?Un joli spectacle plein de poésie- Les deux aventuriers sont épaulés par le jeune public qui, avec entrain, guettent avec eux ce père noël qui s’avère être « méga hyper timide » !?»Lamuse «?En leur compagnie et au «Théâtre Essaïon», Les plus jeunes enfants partagent leur passion. Dans la salle et sur les toits, c’est l’animation Assurée par quelques personnages fripons Et le jeu du chat et des souris en action.?» Le Rideau rouge?

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2023-12-28 à 14:20

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris