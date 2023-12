LA MAISON DU LOUP THEATRE RIVE GAUCHE Paris Catégories d’Évènement: 75

Paris LA MAISON DU LOUP THEATRE RIVE GAUCHE Paris, 19 janvier 2024, Paris. LA MAISON DU LOUPDe Benoit SOLÈS Mise en scène Tristan PETITGIRARDAvec Amaury de CRAYENCOURBenoit SOLÈSAnne PLANTEYDurée : 1h30Genre : Théâtre Contemporain / Pièce historique PRESENTATION :Après La Machine de Turing (4 Molières 2019), la nouvelle création de Benoit Solès. Entrez dans La Maison du loup, le repaire d’un écrivain américain mythique : Jack London.Vous y rencontrerez sa partenaire, Charmian, et le mystérieux Ed, porteur d’un lourd secret.Dans un superbe décor, vous verrez ces trois fauves se flairer, se déchirer, puis se réconcilier.Il sera question d’amour, d’idéaux, de révolte, d’instinct de survie et de l’étincelle créatrice…Un voyage au bout duquel vous saurez comment un roman a changé la société américaine !

Tarif : 26.20 – 59.10 euros.

Début : 2024-01-19 à 21:00 Réservez votre billet ici THEATRE RIVE GAUCHE 6 Rue de la Gaité 75014 Paris 75 Détails Catégories d’Évènement: 75, Paris Autres Code postal 75014 Lieu THEATRE RIVE GAUCHE Adresse 6 Rue de la Gaité Ville Paris Departement 75 Lieu Ville THEATRE RIVE GAUCHE Paris Latitude 48.840772 Longitude 2.324422 latitude longitude 48.840772;2.324422

THEATRE RIVE GAUCHE Paris 75 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/