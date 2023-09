MOI ET FRANCOIS MITTERRAND THEATRE RIVE GAUCHE Paris, 30 septembre 2023, Paris.

MOI ET FRANCOIS MITTERRAND THEATRE RIVE GAUCHE a lieu à la date du 2023-09-30 à 19:00:00.

Tarif : 23 à 23 euros.

MOI ET FRANÇOIS MITTERRANDUn texte de Hervé LE TELLIER(Prix Goncourt 2020 pour L’anomalie – Éditions Gallimard)Mise en scène Delphine de MALHERBEAvec :Christophe ALÉVÊQUEDurée : 1h10Genre : Humour / Seul en scènePRÉSENTATION : Cher François… Une histoire jubilatoire, pleine de suspense et d’humanité : quand un homme doux dingue s’invente une vie, il en résulte des lettres désopilantes, poignantes, attendrissantes, hilarantes et profondes, adressées à un Président de la République, pour nous faire revivre, le temps d’un sublime mensonge, quarante ans de vie politique française. Saisissant.Hervé LE TELLIER a été récompensé du Prix Goncourt 2020 pour « L’anomalie »Spectacle créé au Festival de la Correspondance de Grignan 2022NOTE DE L’AUTEUR :Ce spectacle en atteste : depuis 1983 et jusqu’à aujourd’hui, j’entretiens une correspondance très régulière avec François Mitterrand, puis tous ses successeurs. Bien qu’homme de l’ombre, j’ai été -je pense pouvoir le formuler ainsi- leur mentor discret et avisé. L’âge venant, j’ai décidé de témoigner, afin que cet échange qui fait désormais partie de l’Histoire soit transmis pour l’édification des générations à venir.Je dois ici avouer que je n’ai guère le talent d’acteur pour tenir mon propre rôle. C’est donc au formidable Christophe Alévêque d’incarner mon humble personne, dans une mise en scène de l’admirable Delphine de Malherbe. Leur indéniable talent est, il est vrai, magnifié par la virtuosité de ce texte dont, rappelons-le, je suis le modeste auteur.Hervé LE TELLIER(Prix Goncourt 2020)

Réservez votre billet ici

Station Edgar Quinet : Ligne 6 Station Montparnasse : Ligne 4, 6, 12, 13Station Gaîté : Ligne 13Station Vavin : Ligne 4 Ligne 89 (Arrêt : Maine Vaugirard)Ligne 91 (Arrêt : Gare Montparnasse)Ligne 92 (Arrêt : Gare Montparnasse)Ligne 96 (Arrêt : Gare Montparnasse)

THEATRE RIVE GAUCHE

6 Rue de la Gaité Paris 75014

Réservez votre billet ici