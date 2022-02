THÉÂTRE ‘RIMBAUD MÈRE ET FILS’ Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse

THÉÂTRE 'RIMBAUD MÈRE ET FILS' Bar-le-Duc, 22 mars 2022, Bar-le-Duc.

2022-03-22 20:30:00 – 2022-03-22 21:50:00

Bar-le-Duc Meuse 18 EUR Pas très loin d’ici, à Charleville-Mézières, s’est jouée une histoire familiale pas comme les autres. Vitali Rimbaud a élevé seule ses enfants dont l’un d’eux n’est pas moins que le poète Arthur. Durant toute sa vie, elle entretiendra des liens étroits avec ce fils à la vie sulfureuse… Ce spectacle revient, courriers à l’appui, sur cette relation si particulière. (spectacle dès 15 ans) communication@acb-scenenationale.fr +33 3 29 79 73 47 https://www.acb-scenenationale.org/ Laurent Nembrini

