Théâtre Rigny-le-Ferron Rigny-le-Ferron Catégories d’évènement: Aube

Rigny-le-Ferron

Théâtre Rigny-le-Ferron, 1 mai 2022, Rigny-le-Ferron. Théâtre Rigny-le-Ferron

2022-05-01 – 2022-05-01

Rigny-le-Ferron Aube Rigny-le-Ferron Dimanche 1er mai : RIGNY LE FERRON – Théâtre à 14h30 à la salle des fêtes (place de la mairie). Comédie de Robert Lamoureux “Diable d’Homme”. 8 € la place. Enfant + 16 ans 4 €. Organisé par Loisirs et Culture. Contact : +33 (0)3 25 81 59 91 – nbmaillet@orange.fr nbmaillet@orange.fr +33 3 25 81 59 91 Dimanche 1er mai : RIGNY LE FERRON – Théâtre à 14h30 à la salle des fêtes (place de la mairie). Comédie de Robert Lamoureux “Diable d’Homme”. 8 € la place. Enfant + 16 ans 4 €. Organisé par Loisirs et Culture. Contact : +33 (0)3 25 81 59 91 – nbmaillet@orange.fr Rigny-le-Ferron

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Rigny-le-Ferron Autres Lieu Rigny-le-Ferron Adresse Ville Rigny-le-Ferron lieuville Rigny-le-Ferron Departement Aube

Rigny-le-Ferron Rigny-le-Ferron Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rigny-le-ferron/

Théâtre Rigny-le-Ferron 2022-05-01 was last modified: by Théâtre Rigny-le-Ferron Rigny-le-Ferron 1 mai 2022 Aube Rigny-le-Ferron

Rigny-le-Ferron Aube