Théâtre – Rien ne sert d’exister Poyanne, 22 janvier 2022, Poyanne.

Théâtre – Rien ne sert d’exister Poyanne

2022-01-22 – 2022-01-22

Poyanne Landes Poyanne

EUR Yves Cusset ou le rire philosophique.

Ce petit bijou d’humour philosophique et de pensée joyeuse, sorti de la tête d’un prof de philo converti en humoriste, a déjà été joué plus de 1 000 fois en France, et est présenté chaque été au festival Off d’Avignon. Partout où il passe, il continue d’étonner et de faire rire son public.

Yves Cusset ou le rire philosophique.

Ce petit bijou d’humour philosophique et de pensée joyeuse, sorti de la tête d’un prof de philo converti en humoriste, a déjà été joué plus de 1 000 fois en France, et est présenté chaque été au festival Off d’Avignon. Partout où il passe, il continue d’étonner et de faire rire son public.

Yves Cusset ou le rire philosophique.

Ce petit bijou d’humour philosophique et de pensée joyeuse, sorti de la tête d’un prof de philo converti en humoriste, a déjà été joué plus de 1 000 fois en France, et est présenté chaque été au festival Off d’Avignon. Partout où il passe, il continue d’étonner et de faire rire son public.

Aerogondo – Fotolia

Poyanne

dernière mise à jour : 2022-01-17 par