THÉÂTRE « RIEN NE SERT DE TOUT DIRE, IL FAUT MENTIR À POINT ! » PAR LA COMPAGNIE DE VAIR Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais Catégories d’Évènement: Saint-Cosme-en-Vairais

Sarthe

THÉÂTRE « RIEN NE SERT DE TOUT DIRE, IL FAUT MENTIR À POINT ! » PAR LA COMPAGNIE DE VAIR Saint-Cosme-en-Vairais, 28 janvier 2023, Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais. THÉÂTRE « RIEN NE SERT DE TOUT DIRE, IL FAUT MENTIR À POINT ! » PAR LA COMPAGNIE DE VAIR Place Saint Damien Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe Salle Atlantis Place Saint Damien

2023-01-28 – 2023-01-28

Salle Atlantis Place Saint Damien

Saint-Cosme-en-Vairais

Sarthe Saint-Cosme-en-Vairais La troupe de la Compagnie de Vair jouera la comédie en 3 actes d’Olivier Tourancheau « Rien ne sert de tout dire, il faut mentir à point ! » sur les planches de la salle Atlantis le samedi 28/01 à 20h30 et le dimanche 29/01 à 14h30.

Tarif : 6€

Réservation au 02 43 34 38 67 à partir du 3 janvier de 18h à 20h30 La compagnie de Vair vous offre une bonne tranche de rigolade ! +33 2 43 34 38 67 Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Cosme-en-Vairais, Sarthe Autres Lieu Saint-Cosme-en-Vairais Adresse Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe Salle Atlantis Place Saint Damien Ville Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais lieuville Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais Departement Sarthe

Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cosme-en-vairais-saint-cosme-en-vairais/

THÉÂTRE « RIEN NE SERT DE TOUT DIRE, IL FAUT MENTIR À POINT ! » PAR LA COMPAGNIE DE VAIR Saint-Cosme-en-Vairais 2023-01-28 was last modified: by THÉÂTRE « RIEN NE SERT DE TOUT DIRE, IL FAUT MENTIR À POINT ! » PAR LA COMPAGNIE DE VAIR Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais 28 janvier 2023 Place SAint Damien Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais, Sarthe sarthe

Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe