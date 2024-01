Théâtre Rien ne sert de tout dire, il faut mentir à point ! Salle du Carrouêz Guilliers, samedi 24 février 2024.

Théâtre Rien ne sert de tout dire, il faut mentir à point ! Salle du Carrouêz Guilliers Morbihan

Les Baladins du Château-Trô reviennent sur scène pour leur septième pièce !

Rien ne sert de tout dire, il faut mentir à point ! est une pièce comique d’Olivier Tourancheau :

« La famille De Vermeuille est une famille respectueuse, mais, Sylvain le fils de la maison, ne fréquente pas que des amis de son rang. Et un jour, son ami Sloan va lui demander de cacher des extasies chez lui… ».

Rendez-vous à la salle du Carrouêz ;

– les samedis 10, 17 et 24 février, à 20h30

– les dimanches 11, 18 et 25 février à 14h30

Réservation conseillée au 07 65 79 72 74. .

Salle du Carrouêz Rue du 19 Mars 1962

Guilliers 56490 Morbihan Bretagne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-02-25



L'événement Théâtre Rien ne sert de tout dire, il faut mentir à point ! Guilliers a été mis à jour le 2024-01-24