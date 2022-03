Théâtre “Richard III” Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Théâtre “Richard III” Tarbes, 29 mars 2022, Tarbes. Théâtre “Richard III” TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes

2022-03-29 – 2022-04-03 TARBES 21 rue Georges Clémenceau

Tarbes Hautes-Pyrénées 5 5 EUR Nous sommes au lendemain de la guerre civile qui a opposé les familles York et Lancaster. L’Angleterre, soulagée par la victoire des York, vit désormais en paix sous l’égide du roi Edouard VII.

Mais dans l’ombre d’Edouard se tient son frère Richard, laid, difforme et maladivement jaloux.

Assoiffé de pouvoir, porté par un torrent d’aigreur et de frustrations, le canard boiteux de la maison d’York met toute son intelligence au service d’un projet destructeur : tuer un à un tous ceux qui sont placés sur la route de son accession au trône. Pièce phare dans l’oeuvre foisonnante de William Shakespeare, RICHARD III met en scène l’un des personnages les plus complexes de l’histoire du théâtre.

Incarné par 8 comédiens, notre spectacle choisit d’explorer l’intériorité de cet anti héros en fondant son esthétique sur la représentation cloitrée et paranoïaque qu’il se fait du monde extérieur. REPRÉSENTATIONS

Mardi 29 mars : 20h30 – Avant première

Mercredi 30 mars : 19h

Jeudi 31 mars : 20h30

Vendredi 1 er avril : 20h30

Samedi 2 avril : 20h30

Dimanche 3 avril : 16h Mireno Théâtre

D’après William Shakespeare

Mise en scène Patrick Alluin

Avec Guillaume Beyeler, Akr em Hamdi, Léonor Oberson, Alain Payen, Damien Prévot, Cyril Ripoll, Cindy Rodrigues et Baptiste Roussillon lepari@mairie-tarbes.fr +33 5 62 51 12 00 TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES 21 rue Georges Clémenceau Ville Tarbes lieuville TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Théâtre “Richard III” Tarbes 2022-03-29 was last modified: by Théâtre “Richard III” Tarbes Tarbes 29 mars 2022 Hautes-Pyrénées Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées