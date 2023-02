CONCERT MOME PIAF THEATRE RIALTO, LIMASSOL, 19 mars 2023, Limassol.

CONCERT MOME PIAF Dimanche 19 mars, 20h30 THEATRE RIALTO, LIMASSOL

15/10euros

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 handicap moteur mi

+357 877784 https://www.aflimassol.com https://facebook.com/rialtotheatrecyprus Le Théâtre du Rialto depuis 1999, organise, produit, promeut et accueille des productions de tout le spectre des arts de la scène. Sa mission est d’éduquer et de développer le public local, tout en mettant en valeur et en promouvant le travail d’artistes et de créateurs chypriotes.

Au fil des ans, l’Organisation a développé et mis en place un excellent réseau de

collaborations et partenariats avec d’autres organisations culturelles et théâtres partageant les mêmes idées

à travers le monde. En plus de son infrastructure de pointe, le Théâtre du Rialto a également

dispose d’un personnel hautement qualifié, y compris des professionnels ayant le savoir-faire, l’expérience et

expertise dans le domaine de la production et de la gestion culturelles.

L’Organisation est membre du Forum des festivals de musique du monde, tandis que la plupart des

les festivals organisés par le Théâtre du Rialto ont reçu le Label EFFE – label de qualité européen

pour des festivals d’art remarquables.

CONCERT MOME PIAF – HOMMAGE A EDITH PIAF

Organisé dans le cadre du mois de la Francophonie 2023 et du 60ème anniversiare de l’Alliance Francaise de Limassol.

Un hommage à l’œuvre musicale d’Edith Piaf, l’un des personnages les plus importants de la scène française à travers les orchestrations du pianiste et chef d’orchestre Stavros Dristas, la voix unique de Vakia Stavrou et avec l’accompagnement de huit musiciens chypriotes de renom.

Des chansons comme La Vie en Rose, “Rien de Rien, Padam Padam, L’accordéoniste” et tant d’autres nous transporteront dans Paris dans les années 1950 et l’ambiance romantique qui fait revivre cette époque unique.

Soutien: Secrétariat d’Etat à la Culture

Communication : Radio-télévision RIK



