Théâtre Rêvons Exposition Immersive Mozaïk Galerie des Hospices Limoges, dimanche 10 mars 2024.

A partir de 15h.

Plongez dans le spectacle de théâtre Rêvons, mis en scène et interprété par Véronique Etienne, suivi d’un bord plateau. A partir de 9 ans. Une douce invitation à un voyage poétique et philo-humaniste, à la manière d’un rêve. D’un âge à un autre, le rêve déambule, nous poursuit, est là près de nous. Je rêve, tu rêves, il, elle, on rêve, assis, debout, éveillé….

Jauge limitée, réservation par téléphone (en lien). .

Début : 2024-03-10 15:00:00

fin : 2024-03-10 15:40:00

Galerie des Hospices 6 Rue Louis Longequeue

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine advitam.corporation@gmail.com

