2022-04-08 20:00:00 – 2022-04-08

Juillet 1904 à Issoudun, dans le Berry. Commencent quatre mois de grève acharnée pour une augmentation des salaires des ouvriers tanneurs et une amélioration de leur condition de travail. Parmi les grévistes, quatre jeunes anarcho-syndicalistes sont fichés par les services de police pour cette raison : ils font partie du Groupe Artistique Issoldunois. A leur tête, Henri Denis. A dix-neuf ans, il chante des chants révolutionnaires. A vingt-six ans, il dépose le texte d'une de ses pièces de théâtre à la S.A.C.D. Comment un ouvrier berrichon en arrive t-il à devenir auteur de théâtre ? Théâtre par Les enfants du Tonnerre "Réveils, ou comment devenir auteur de théâtre en 1904 quand t'es ouvrier berrichon.

