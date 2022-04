THEATRE – RESISTANCES Fismes Fismes Catégories d’évènement: Fismes

Fismes Marne C’est l’histoire de deux jeunes filles, une allemande et une française, lors de la dictature nazie. Sophie Scholl milite secrètement à Munich au sein du mouvement “La Rose Blanche” fondé par son frère.

En Picardie, en 1943 la jeune Française, fille de cheminot participe aux sabotages organisés contre l’occupant, cache une amie juive.

Sophie s’apprête à prendre un train pour aller distribuer ses tracts politiques à Stuttgart, l’autre jeune fille sort d’un train. .

Elle a désormais un numéro sur le bras. Un mot les réunit : résistance. Ce spectacle met en commun, Français et Allemands, notre histoire, nos moyens humains, notre culture et notre volonté de nous réunir pour faire ensemble un travail à transmettre aux jeunes générations. Tout public dès 12 ans.

Sur réservations. +33 3 26 48 81 28

