du mardi 23 novembre au samedi 27 novembre à Salle des fêtes

CRÉA(C)TRICES est un évènement qui rassemble 3 compagnies de théâtre autour de 3 femmes, comédiennes et metteuses en scène : Delphine Alvado, Anne Bourgès et Hélène Sarrazin. ### Mardi 23 Novembre **14h30 • Petite Mine** – Cie Les Cyranoïaques Théâtre I Tout public à partir de 12 ans I Durée 1h20 **20h00 • Post-scriptum** – Cie Une Petite Lueur Correspondances d’hier et d’aujourd’hui I 1h I à partir de 12 ans ### Jeudi 25 novembre **10h00 • La belle éveillée** – Cie Anne, ma soeur Anne Conte musical familial I 35 min I à partir de 6 ans **14h30 • Post-scriptum** – Cie Une Petite Lueur Correspondances d’hier et d’aujourd’hui I 1h I à partir de 12 ans ### Vendredi 26 novembre **14h30 • JOB** – Cie Une Petite Lueur Théâtre I 1h15 I à partir de 12 ans **20h00 • JOB** – Cie Une Petite Lueur Théâtre I 1h15 I à partir de 12 ans ### Samedi 27 novembre **14h30 • La belle éveillée** – Cie Anne, ma soeur Anne Conte musical familial I 35 min I à partir de 6 ans **20h00 • Petite Mine** – Cie Les Cyranoïaques **_Théâtre I Tout public à partir de 12 ans I Durée 1h20_** **_tout public à partir de 6 ans placement libre_** **_Tarifs : 8 € tarif plein, 6 € – de 18 ans et petits revenus, 4 € – de 12 ans_**

Sur réservation

Cet évènement vous propose 4 spectacles audacieux qui soulignent leur grande complicité artistique, leurs regards tendres, et le fort engagement social et humain qui les lie.

Salle des fêtes 6 avenue des Pyrénées, 31240 L’Union L’Union Haute-Garonne



