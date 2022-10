Théâtre « Requiem en sol mineur » Vidaillat Vidaillat VidaillatVidaillat Catégories d’évènement: Creuse

Creuse Route de Guéret Vidaillat Creuse Vidaillat Rendez-vous à 15h. Entrée : 8€ Une fiction creusoise se passant à l’époque de la mine.

Nous sommes dans les années 70, à Boisminières, en Creuse. Cinq femmes, toutes frappées par un destin cruel : des maris tués dans l’éboulement d’une galerie de mine, cinq veuves emmurées dans le carcan d’un secret inavouable, devenu peut-être trop lourd à porter.

Que s’est-il passé trente ans plus tôt?

Dans cette comédie à suspense, on découvrira au fil de l’intrigue le mystère qui lie le destin de ces femmes. Difficile d’en dire plus sans dévoiler l’intrigue de cette histoire où le rire s’invite parfois, en contrepoint de l’émotion.

