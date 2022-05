Théâtre : Représentation des ados Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane Oradour-sur-GlaneOradour-sur-Glane Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Oradour-sur-Glane

Théâtre : Représentation des ados Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane, 28 mai 2022, Oradour-sur-GlaneOradour-sur-Glane. Théâtre : Représentation des ados Salle Robert Lapuelle Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane

2022-05-28 – 2022-05-28

Oradour-sur-Glane Haute-Vienne Salle Robert Lapuelle Oradour-sur-Glane Haute-Vienne Oradour-sur-Glane En soirée. Entrée libre. Ouvert à tous. Organisé par l’association La Farandole. En soirée. Entrée libre. Ouvert à tous. Salle Robert Lapuelle Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Oradour-sur-Glane Autres Lieu Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane Adresse Salle Robert Lapuelle Ville Oradour-sur-GlaneOradour-sur-Glane lieuville Salle Robert Lapuelle Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane Departement Haute-Vienne

Théâtre : Représentation des ados Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane 2022-05-28 was last modified: by Théâtre : Représentation des ados Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane 28 mai 2022 Haute-Vienne Oradour-sur-Glane

Oradour-sur-GlaneOradour-sur-Glane Haute-Vienne