Théâtre : Reporters de guerre

Nord

Théâtre : Reporters de guerre Rue du Foyer Théâtre Léo Ferré Aulnoye-Aymeries

2023-03-01

Théâtre Léo Ferré Rue du Foyer

Aulnoye-Aymeries

Nord Aulnoye-Aymeries EUR 9 9 Aujourd’hui, la guerre est revenue en Europe et les médias du monde entier, 24h sur 24, nous en relatent les massacres. Dans quelques années, qu’en retiendrons-nous réellement ? Théâtre Léo Ferré Rue du Foyer Aulnoye-Aymeries

