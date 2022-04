THEÂTRE – RENCONTRE AVEC FREDERIC PUSSÉ

THEÂTRE – RENCONTRE AVEC FREDERIC PUSSÉ, 27 avril 2022, . THEÂTRE – RENCONTRE AVEC FREDERIC PUSSÉ

2022-04-27 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-27 Frédéric Pussé est l’auteur du récit/témoignage A.S 848 : Un numéro dans une case (2018), où en tant que salarié anticonformiste et libertaire, il raconte son univers professionnel et ses aberrations, avec sérieux et humour à la fois. Il publie ensuite Quelques nouvelles des enfants de Lorraine et de Bretagne (2021), son premier recueil de nouvelles écrit sur quelques-uns de ses thèmes de prédilection tels que les injustices faites aux enfants, la lutte contre les dominations, ou bien encore l’émancipation et la liberté. L’auteur indépendant est également l’une des plumes du mensuel Le Monde libertaire, pour lequel il rédige des articles où se mêlent philosophie, politique, sociologie et Histoire. Café Culture Le Guelard dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville