Théâtre « Removed » Centre Culturel Irlandais Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Théâtre « Removed » Centre Culturel Irlandais, 13 février 2023, Paris. Le lundi 13 février 2023

de 19h30 à 21h00

. payant 10€ (7€ pour étudiants et demandeurs d’emploi), réservation conseillée Nourri d’histoires réelles, ce monologue est un aperçu tout à la fois réaliste, drôle et émouvant du parcours d’un jeune Nord-Irlandais ballotté de foyer en foyer, d’éducateurs en éducateurs. Prime Cut Productions présente La vie d’Adam est partie en vrille, mais il veut bien nous la raconter… Removed est un aperçu tout à la fois réaliste, drôle et émouvant du parcours d’un jeune Nord-Irlandais ballotté de foyer en foyer, d’éducateurs en éducateurs. Nourri d’histoires réelles, ce monologue est traversé par un tourbillon de sentiments : vulnérabilité et révolte, anxiété et espoir, excitation et culpabilité ; le tout servi par la performance remplie de sensibilité de Conor O’Donnell dans le rôle d’Adam. Unanimement loué à sa création en 2019, nominé pour le prix de la Meilleure mise en scène aux Irish Theatre Awards 2020, Removed était en pleine ascension quand le Covid a mis le monde sur pause. Ce seul en scène inspirant reprend aujourd’hui sa route. Embarquez dans l’univers d’Adam, vous succomberez aussitôt… Echange avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Contact : https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/removed https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/removed

CCI

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Culturel Irlandais Adresse 5 rue des irlandais Ville Paris lieuville Centre Culturel Irlandais Paris Departement Paris

Centre Culturel Irlandais Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Théâtre « Removed » Centre Culturel Irlandais 2023-02-13 was last modified: by Théâtre « Removed » Centre Culturel Irlandais Centre Culturel Irlandais 13 février 2023 Centre Culturel Irlandais Paris Paris

Paris Paris