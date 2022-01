Théâtre : Reggiani « il francese » Théâtre de l’Escabeau, 30 avril 2022, Briare.

Reggiani « il francese » retrace le parcours d’un homme pris dans le tourbillon de la vie, de l’enfance à l’âge mûr. A la distribution : Jean-Louis Cassarino (chant), Louis-François Bertin Hugault et Diane Calma à la mise en scène. La pièce sera jouée les 30 avril et 1er mai au théâtre de l’Escabeau.

Voir http://www.theatre-escabeau.com/

