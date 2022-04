Théâtre : Reggiani “il francese” Briare, 30 avril 2022, Briare.

Théâtre : Reggiani “il francese” Briare

2022-04-30 20:30:00 – 2022-04-30 21:45:00

Briare Loiret Briare

15 EUR Reggiani “il francese” retrace le parcours d’un homme pris dans le tourbillon de la vie, de l’enfance à l’âge mûr. Découvrez la vie de l’Italien Serge Reggiani, “Il Francese”, immigré en France à l’âge de 10 ans, qui va vite s’ imposer avec toutes ses chansons, mais aussi en tant qu’acteur, déclamant et chantant des poèmes.

Pour cet interprète il n’y a ni frontières, ni registres dans son répertoire, ayant toujours le souci de privilégier dans ses interprétations la véracité des sentiments. A la distribution : Jean-Louis Cassarino (chant), Louis-François Bertin Hugault et Diane Calma à la mise en scène. La pièce sera jouée les samedi 30 avril à 20h30 et dimanche 1er mai à 17h au théâtre de l’Escabeau.

Théâtre Reggiani “il francese” avec Jean-Louis Cassarino (chant), Louis-François Bertin-Hugault (piano) et la mise en scène de Diane Helen.

contact@theatre-escabeau.com +33 2 38 37 01 15 http://www.theatre-escabeau.com/

