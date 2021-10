Théâtre : “Regarde les Lumières Mon Amour” Pradines, 14 mai 2022, Pradines.

14 EUR Dès 14 ans.

Pièce d’Annie Ernaux – Par les Fous à réAcion

Pendant un an, Annie Ernaux a tenu le journal de ses visites à l’hypermarché de sa ville. Au-delà de la corvée des courses, elle capte ce qu’il s’y passe et, amusée, attendrie ou indignée, analyse ce spectacle » qui s’offre à elle.

Les fous à réAction [associés] ont eu l’envie de raconter la vie d’aujourd’hui, à travers ce prisme de la grande surface, perçue par l’auteure comme « un grand rendez-vous humain, un lieu pour se distraire ou échapper à la solitude… »

La mise en scène de Vincent Delhin et Olivier Menu, tenants d’un « théâtre nomade de proximité », sert le texte d’Annie Ernaux avec humanité et malice. La comédienne Florence Masure fait vivre cette parole sur scène, enrichie par des témoignages filmés d’habitant-e-s qui livrent leurs anecdotes touchantes, faisant écho à l’expérience de chacun.

Un sujet rarement traité au théâtre, dans une pièce aux formes multiples, originale, à l’esthétique contemporaine, dans une parfaite maîtrise du son, de la vidéo, du montage, du choix des interviewés, de ce qu’ils disent, des décors et de la scénographie.

Après cela, vous ne ferez plus vos courses comme avant !

