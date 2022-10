Théâtre : Réflexions sur la question juive Sedan Sedan Catégorie d’évènement: Sedan

2023-01-10 – 2023-01-10 Sedan Ardennes 14 14 EUR MJC Calonne Place Calonne Sedan Au cours des siècles, l’antisémitisme n’a cessé d’emprunter diverses figures. Aujourd’hui encore, il persiste tel un virus qui ne cesse de muter… Le texte de Sartre est autant une adresse aux juifs qu’aux non-juifs. Il met en lumière la motivation profonde, la mauvaise foi de l’antisémite et tente une approche polymorphe de ce qu’on appelle un juif. Il fouille la pluralité de la question juive, démonte les mécanismes au cœur de tous racismes et permet d’étayer la pensée citoyenne de chacun.Une sélection de passages majeurs de l’œuvre constituera le matériau textuel de ce cabaret. Des chansons et musiques yiddish et des blagues juives innerveront d’humour et d’émotions la réalisation. +33 3 24 27 09 75 Sedan

