Théâtre « Reedveeh à la carte » Oberhoffen-sur-Moder, samedi 2 mars 2024.

Luschtspiel in drei Akt vun Bernard Weinhard

La section de théâtre du FCJAB Bischwiller présente cette année une pièce de Bernard Weinhard REEDVEEH A LA Carte comédie en 3 actes.

Résumé de la pièce Les élections Municipales approchent , le Maire sortant Mr GERARD, va de nouveau se présenter et essaye de monter une nouvelle liste avec ses camarades conseillers ;

Ensemble ils passent de mémorables soirées à BADEN BADEN en compagnie de belles coco-girls. AUDE sa femme a décidé de faire en cure d’amaigrissement.

Une opportunité de faire venir , chez lui, les coco-girls pour faire la fête pendant l’absence de sa femme. GERARD a aussi invité son Oncle d’Amérique car il a besoin de financement pour sa campagne électorale.

Bien d’autres personnages apparaissent dans cette comédie loufoque, et naturellement avec beaucoup de rebondissements. EUR.

2024-03-02 20:00:00

Début : 2024-03-02 20:00:00

2024-03-16 22:30:00

16 rue du cimetière

Oberhoffen-sur-Moder 67240 Bas-Rhin Grand Est theatre.fcjab.bischwiller@gmail.com

