Théâtre – RebondiR Saint-Brieuc, 22 février 2022, Saint-Brieuc.

Théâtre – RebondiR Collège Léonard de Vinci 2 Rue Marcel Proust Saint-Brieuc

2022-02-22 – 2022-02-22 Collège Léonard de Vinci 2 Rue Marcel Proust

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Partir à la lisière du territoire perdu, celui de « l’enfance absolue », heureuse, éblouissante, juste avant la bascule dans le monde adulte. Retrouver les sentiers de l’innocence, désormais envahis de ronces, et réécrire à deux cette route sans retour. Se perdre, suivre des pistes, rebrousser chemin, rebondir… Depuis la salle de classe qui les a vus grandir, Anna et Otto s’aventurent dans leurs souvenirs, jouent avec les faits pour les manipuler à leur guise et capturer l’insaisissable.

Adapté de Neverland, petit bijou de l’auteur jeunesse Timothée de Fombelle, Rebondir est un spectacle du mouvement, un appel d’air inspiré et inspirant.

Partir à la lisière du territoire perdu, celui de « l’enfance absolue », heureuse, éblouissante, juste avant la bascule dans le monde adulte. Retrouver les sentiers de l’innocence, désormais envahis de ronces, et réécrire à deux cette route sans retour. Se perdre, suivre des pistes, rebrousser chemin, rebondir… Depuis la salle de classe qui les a vus grandir, Anna et Otto s’aventurent dans leurs souvenirs, jouent avec les faits pour les manipuler à leur guise et capturer l’insaisissable.

Adapté de Neverland, petit bijou de l’auteur jeunesse Timothée de Fombelle, Rebondir est un spectacle du mouvement, un appel d’air inspiré et inspirant.

Collège Léonard de Vinci 2 Rue Marcel Proust Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-01-18 par