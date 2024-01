Concert | Les Héritières – Hommage à Cheikha Rimitti Théâtre Raymond Devos Tourcoing, samedi 17 septembre 2022.

Tarif réduit : 8 euros

Pionnière du raï trab, celui des origines rurales, auteure copiée, parfois volée par de nombreux chebs qui s’attribuèrent la couronne du style, Cheikha Rimitti était une femme libre, véritable monument de la culture algérienne. Disparue en 2006 et finalement reconnue à la hauteur de son immense talent, elle est une source d’inspiration pour de nombreuses chanteuses. Quatre d’entre elles se réunissent ici pour lui rendre hommage en déclarant fièrement leur titre d’« héritières ».

Celle que l’on nommait « la mamie du raï » ou encore la « mère du raï moderne » est une figure emblématique, elle-même héritière du raï bédouin.

Femme au talent exceptionnel et au caractère bien trempé, cette native d’Oran, aura fait grandir avec elle toute une nouvelle génération de chanteurs raï, des plus confidentiels aux plus connus, comme Cheb Mami, Cheb Khaled, Boutella Safi ou encore Cheb Abdou. La chanteuse et musicienne, accompagnée de ses tambourins guellal et de ses flûtes gasba, savait émouvoir ou provoquer, transformant des textes poétiques en pamphlets engagés au potentiel émotionnel ahurissant. Quand Rimitti montait sur scène, ce n’était pas franchement pour plaisanter : elle irradiait la salle, transcendait les codes du raï traditionnel pour en faire un langage féministe, engagé et éruptif. D’une modernité absolue, elle pouvait aussi bien évoquer la religion et la spiritualité que le sexe, la fête et l’hédonisme.

Quatre chanteuses pour un hommage haut en couleurs

Les talentueuses Souad Asla, Samira Brahmia, Cheikha Hadjla et Nawel Ben Kraïem chanteront lors de cette création originale pour célébrer Cheikha Rimitti, la figure de proue de ce patrimoine musical gigantesque, en interprétant des chansons de Cheikha Rimitti ainsi que des titres de leurs répertoires respectifs.

Distribution

Souad Asla – chant

Nawel Ben Kraïem – chant

Samira Brahmia – chant

Cheikha Hadjla – chant

Samir Benboudaoud – percussions

Sami Bouchareb – clavier / clavier bass

Nassim Kouti – machines / guitare

Salim Smaïli – clavier lead

Théâtre Raymond Devos 1 place du Théâtre, Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

