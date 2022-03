Théâtre Rawabet – Love & Revenge – Caire (EG) Théâtre Rawabet, 29 mars 2022, Le Caire.

Théâtre Rawabet – Love & Revenge – Caire (EG)

Théâtre Rawabet, le mardi 29 mars à 20:00

Dans “STRANGE LAND” la photographe Randa Mirza et le musicien Wael Koudaih s’emparent des premiers enregistrements photographiques et sonores du monde arabe pour évoquer un univers complexe qui remet en question notre modernité. Des vacances à la plage, des portraits figés, aux soirées “valse” de la petite bourgeoisie, les clichés de l’époque puisés dans les archives photographiques de la Fondation Arabe pour l’Image se superposent aux enregistrements musicaux de la musique Tarab de l’époque de la Nahda ; afin de propulser le spectateur dans un monde désordonné, hybride et amorphe.

Le patrimoine de la chanson arabe et du cinéma égyptien revus et transfigurés par les sonorités d’aujourd’hui. Love & Revenge lance sa deuxième saison, avec nouvelles musiques et vidéos.

Théâtre Rawabet Caire Le Caire



