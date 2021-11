Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais, Sarthe THÉÂTRE RAOUL LE CHEVALIER Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais Catégories d’évènement: Saint-Cosme-en-Vairais

Sarthe

THÉÂTRE RAOUL LE CHEVALIER Saint-Cosme-en-Vairais, 3 décembre 2021, Saint-Cosme-en-Vairais. THÉÂTRE RAOUL LE CHEVALIER Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais

2021-12-03 20:00:00 – 2021-12-03 22:00:00 Salle Atlantis Place Saint Damien

Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe Saint-Cosme-en-Vairais 7 EUR Dans un univers de carton brut, matière première utilisée pour les décors, les costumes et accessoires, une dizaine de personnages décalés vont se croiser dans une ambiance déjantée.

Partons alors à l’aventure avec Raoul, un chevalier arrogant et maladroit, prêt à tout pour sauver une princesse vraiment blonde, emprisonnée dans le château de la cruelle sorcière Saperli. Dans un univers de carton brut, matière première utilisée pour les décors, les costumes et accessoires, une dizaine de personnages décalés vont se croiser dans une ambiance déjantée.

Partons alors à l’aventure avec Raoul, un chevalier arrogant et maladroit, prêt à tout pour sauver une princesse vraiment blonde, emprisonnée dans le château de la cruelle sorcière Saperli. Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Cosme-en-Vairais, Sarthe Autres Lieu Saint-Cosme-en-Vairais Adresse Salle Atlantis Place Saint Damien Ville Saint-Cosme-en-Vairais lieuville Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais