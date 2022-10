[Théâtre] Rameau le fou, 20 novembre 2022, .

[Théâtre] Rameau le fou



2022-11-20 – 2022-11-20

J’ai joué ce texte il y a environ une vingtaine d’années dans une mise en scène de Nicolas Briançon. J’ai voulu le reprendre aujourd’hui en me rapprochant le plus possible de l’idée qu’en avait Pierre Charras en m’offrant cette adaptation. C’est une texte intemporel, classique dans sa forme, contemporaine dans le fond.

Un homme seul, un errant, tour à tour SDF et pique-assiette, tour à tour servile et contestataire, tour à tour lamentable et brillant. Mais toujours passionnant aussi bien par son intelligente clairvoyance que par ses grotesques démonstrations. Il n’y a pas de décors, c’est n’importe où. Le costume du personnage est un mélange d’une base contemporaine et de quelques guenilles XVIIIème. Sa maison un cadie rempli d’objets hétéroclites qui peuvent toujours servir. Bref un SDF cherchant quelque refuge, un lit et une repas chaud. Le texte est divisé en trois parties, un musicien accompagne les transitions; si le spectacle est joué en extérieur, et si le temps le permet le public suivra cet errant dans trois lieux différents. En intérieur il, y aura trois plateaux pour accueillir le personnage. Yves Pignot.

Mise en scène et lumières Yves Pignot avec la complicité de Julie Ravix

– Dans le cadre du Festival Novembre en Normandie –

J’ai joué ce texte il y a environ une vingtaine d’années dans une mise en scène de Nicolas Briançon. J’ai voulu le reprendre aujourd’hui en me rapprochant le plus possible de l’idée qu’en avait Pierre Charras en m’offrant cette adaptation. C’est une…

dernière mise à jour : 2022-10-10 par