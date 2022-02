Théâtre : Qui fuis-je ? – Festival du Quai Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Théâtre : Qui fuis-je ? – Festival du Quai Valence, 26 mars 2022, Valence. Théâtre : Qui fuis-je ? – Festival du Quai Théâtre de la ville Place de la liberté Valence

2022-03-26 20:45:00 20:45:00 – 2022-03-26 Théâtre de la ville Place de la liberté

Valence Drôme EUR Matthieu Penchinat est un artiste complet : metteur en scène, comédien et clown il apparait également à la télévision dans l’émission « On n’demande qu’à en rire ». Théâtre de la ville Place de la liberté Valence

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Théâtre de la ville Place de la liberté Ville Valence lieuville Théâtre de la ville Place de la liberté Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Théâtre : Qui fuis-je ? – Festival du Quai Valence 2022-03-26 was last modified: by Théâtre : Qui fuis-je ? – Festival du Quai Valence Valence 26 mars 2022 Drôme Valence

Valence Drôme