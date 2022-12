THÉÂTRE – QUI C’EST CELUI-LÀ ? Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle Cette nouvelle création traite, sous la forme du jeu masqué muet, de l’indifférence et du rejet de l’autre. Des personnages anthropomorphiques (poule, loup, canard, mouton, chien, chat) seront les acteurs de cette fable qui se déroule sur une journée. Le loup symbolisera « l’autre », celui qu’on ne connait pas, dont on se méfie. Ce loup sera loin de l’image classique qu’on lui attribue dans les contes. Ni méchant, ni cruel, c’est un saltimbanque qui essaiera, à travers son art, d’aller à la rencontre des habitants de la ville symbolisés par la poule. D’abord ignoré, puis rejeté, il saura finalement se faire accepter. Compagnie Théâtre en kit (TOMBLAINE) – Comédiens manipulateurs Séverine et Marc Guépratte directionsallebraun@gmail.com http://sallebraun.com/ SALLE BRAUN

